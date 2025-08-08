Continuità territoriale all’aeroporto di Comiso, bando aggiudicato ad Aeroitalia

Attualità

Il governatore Schifani: "Confermata la strategicità dello scalo casmeneo"

«La continuità territoriale conferma la strategicità dell’aeroporto di Comiso, che si inserisce in un sistema aeroportuale siciliano sempre più moderno e capillare. È un provvedimento che dà linfa vitale al Ragusano e all’intero Sud-est della Sicilia, garantendo una migliore mobilità ai cittadini e lo sviluppo del territorio. L’aggiudicazione alla compagnia Aeroitalia conferma che avevamo visto bene quando abbiamo lavorato per allargare il mercato in Sicilia aprendo a nuovi vettori in grado di rompere il duopolio Ita Airways-Ryanair».

Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, in merito all’aggiudicazione in esclusiva a Aeroitalia dei voli in continuità territoriale sulle rotte tra Comiso e Roma e tra Comiso e Milano Linate, dal primo novembre di quest’anno fino al 31 ottobre 2028. “Il mio governo – ha aggiunto il governatore – ha sempre creduto nelle potenzialità dello scalo, scontrandosi a volte con scetticismo e opposizioni pregiudiziali, investendo importanti risorse per rendere possibile l’aumento del traffico passeggeri. Abbiamo trovato l’attenzione e la disponibilità al dialogo istituzionale da parte del governo nazionale, che ringrazio. Procediamo, inoltre, a lavorare per raggiungere l’obiettivo strategico della realizzazione di un’area cargo da mettere al servizio delle produzioni orticole e florovivaistiche del comprensorio».