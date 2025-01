Contrada Conservatore a Ragusa, la consigliera Caruso chiede più attenzione per le alte velocità

Attualità

Presentata una specifica istanza al Libero consorzio finalizzata all'installazione di dissuasori

La consigliera comunale di Ragusa, Rossana Caruso (nella foto), si fa portavoce delle istanze pervenute da alcuni cittadini residenti nei pressi di contrada Conservatore lungo la Strada provinciale 10, all’altezza del km 2,000-2,300, territorio del Comune capoluogo, e scrive una nota all’indirizzo del settore Viabilità e Manutenzione stradale del Libero consorzio.

“A seguito delle segnalazioni ricevute e considerate le caratteristiche del tratto stradale in oggetto, evidenziato come particolarmente pericoloso a causa delle alte velocità raggiunte dai veicoli in transito sia in direzione Chiaramonte Gulfi sia in direzione Ragusa – sottolinea la consigliera comunale – ho effettuato personalmente un sopralluogo insieme ai cittadini per verificare la pericolosità della strada. Alla luce di quanto constatato durante il sopralluogo, è richiesto un intervento urgente per migliorare la sicurezza e la vivibilità della zona. In particolare, chiediamo l’installazione di dispositivi di dissuasione della velocità e rallentatori (come dossi artificiali, bande rumorose o altre soluzioni tecniche idonee), unitamente a qualsiasi ulteriore azione che il settore competente riterrà opportuna per garantire una maggiore sicurezza stradale. Questi interventi sono necessari per permettere ai residenti di vivere serenamente, tutelando la loro incolumità e quella di tutti gli utenti della strada. Confido in una risposta alle istanze inoltrate”.

