Contrasto alle fumarole in provincia di Ragusa, denunciati altri tre imprenditori

Cronaca

Continua senza sosta l'attività del territorio ibleo

Continua senza sosta l’attività della polizia provinciale per contrastare le “fumarole”, ovvero la pratica agricola di incenerimento illecito dei rifiuti agricoli derivanti dalla dismissione degli impianti serricoli a fine ciclo stagionale. Nonostante il Libero consorzio comunale di Ragusa abbia attivato e messo a disposizione degli agricoltori il sito di contrada Perciata, dove conferire gratuitamente i rifiuti vegetali provenienti dalle serre nell’ambito del progetto “Riciclo Verde”, fortemente voluto dalla Commissaria Straordinaria Patrizia Valenti, c’è ancora chi, incurante dei danni ambientali e dei seri rischi per la salute umana che le “fumarole” producono, si ostina a bruciare cospicue masse di residui vegetali frammisti, spesso, a seminiere in polistirolo, rottami di tubi di plastica, contenitori di fitofarmaci e altro ancora. L’attività di controllo coordinata dal comandante Raffaele Falconieri, svolta principalmente lungo la “fascia trasformata” anche con l’ausilio di un drone, ha consentito di identificare in questi giorni tre serricoltori che stavano procedendo all’abbruciamento dei rifiuti vegetali all’interno dei loro impianti in contrada Berdia e contrada Dirillo in territorio di Vittoria e contrada Piombo ricadente nel Comune di Ragusa. Sono così 25 i titolari di aziende agricole denunciati da inizio anno per violazione alle norme ambientali previste dal D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, mentre altri 76 imprenditori agricoli, che avevano già dismesso gli impianti serricoli, sono stati diffidati a non procedere all’abbandono o all’abbruciamento dei propri rifiuti e a trasmettere alla Polizia Provinciale la documentazione di avvenuto smaltimento.