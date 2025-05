Controcorrente Ragusa solidarizza con La Vardera e con il medico che ha denunciato gravi irregolarità all’interno del sistema sanitario isolano

Politica

Il coordinatore cittadino Iannucci con il consigliere comunale Buscemi, assieme a De Fecondo e Pagano, evidenziano cosa non va

L’ex vicesindaco di Ragusa, Massimo Iannucci, attuale coordinatore cittadino del movimento Controcorrente, e Saverio Buscemi, consigliere comunale di Ragusa, sempre in quota Controcorrente, assieme a Corrado De Fecondo e Salvatore Pagano, componenti del coordinamento provinciale, esprimono la loro più profonda solidarietà all’onorevole Ismaele La Vardera e al medico che, con coraggio e senso civico, ha denunciato pubblicamente gravi irregolarità e criticità all’interno del sistema sanitario siciliano (nella foto da sinistra Pagano, De Fecondo, Buscemi, La Vardera e Iannucci).