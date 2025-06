Controlli antialcol e antidroga nel Ragusano, raffica di multe e patenti ritirate

Cronaca

Controllati 77 veicoli e contestate 56 infrazioni al Codice della strada

Con l’arrivo dell’estate, la polizia stradale di Ragusa ha intensificato i controlli su tutto il territorio provinciale per contrastare l’abuso di alcol e droghe alla guida, in linea con le direttive del questore di Ragusa e del Compartimento Polizia Stradale di Catania.

Nel corso dell’ultimo fine settimana, pattuglie della Sezione di Ragusa e del Distaccamento di Vittoria, insieme al personale sanitario della Questura, hanno effettuato posti di controllo nella fascia costiera e nei principali luoghi di ritrovo dei giovani, utilizzando anche apparecchiature Drugtest per verificare l’assunzione di sostanze stupefacenti.

I controlli hanno portato all’identificazione di 110 persone, 77 delle quali sottoposte all’etilometro, al controllo di 77 veicoli e alla contestazione di 56 infrazioni al Codice della Strada. Tra queste, si segnalano 1 guida in stato di ebbrezza, 1 sotto effetto di droghe, 8 per uso del cellulare alla guida e 9 per mancato uso delle cinture di sicurezza.

Sono stati inoltre decurtati complessivamente 206 punti patente, ritirate 14 patenti, 4 carte di circolazione, sequestrati 3 veicoli e sottoposti a fermo amministrativo altri 5.