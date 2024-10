Controlli straordinari della polizia a Comiso e a Santa Croce, sanzionato un minimarket per vendita di alcolici oltre l’orario consentito

Cronaca

Verifiche a tutto spiano per prevenire tutte le forme di illegalità

La polizia di Stato, durante la decorsa settimana, ha effettuato, sulla base di quanto disposto con ordinanza del questore di Ragusa, dei servizi straordinari di controllo del territorio nei territori dei Comuni di Comiso e Santa Croce Camerina, con particolare attenzione alle aree urbane e periferiche ed ai luoghi di aggregazione, nonché alla fascia costiera.

Il commissariato di Ps di Comiso ha attuato, con pattuglie dedicate, mirati servizi di controllo del territorio e di polizia giudiziaria, nell’ottica della prevenzione e repressione dei reati, controllando 495 persone, 189 autovetture, irrogando sanzioni per 14 infrazioni del codice della strada ed infine verificando 102 soggetti sottoposti a misure restrittive.

In particolar modo, nella serata di giovedì 10 ottobre 2024, gli agenti del Commissariato di Ps di Comiso unitamente a personale dell’Arma dei Carabinieri della Stazione di Santa Croce Camerina ed a personale del comando di Polizia locale, hanno realizzato dei servizi di alto impatto nel Comune di Santa Croce, nel corso dei quali sono state controllate 45 persone e 24 autovetture, verificando la posizione amministrativa dei cittadini extracomunitari e riscontrando la violazione di quanto stabilito in sede di ordinanza sindacale, in merito al divieto di vendita di bevande alcoliche oltre l’orario stabilito, da parte di un minimarket che veniva sanzionato a cura del comando di polizia locale compulsato dall’Ufficio amministrativo del Commissariato.

Infine, nella mattinata di sabato, personale del Commissariato di Ps di Comiso ha effettuato servizi straordinari di controllo del territorio con la collaborazione dei Reparti di Prevenzione Crimine “Sicilia Orientale” di Catania, nei Comuni di Comiso e Santa Croce Camerina, nel corso dei quali sono state controllate 81 persone, 54 veicoli ed elevate 11 infrazioni del codice della strada.