Controllo straordinario interforze sul territorio della provincia di Ragusa

Cronaca

Verifiche su 1180 persone, 455 autovetture: effettuate 55 contestazioni per violazione alle norme del codice stradale

Proseguono senza sosta i servizi di controllo straordinario del territorio predisposti dalla Questura di Ragusa con la condivisione dei comandi provinciali dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di Finanza, a seguito delle tematiche di settore approfondite in sede di comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Per i predetti servizi il questore di Ragusa ha richiesto al Dipartimento di Pubblica Sicurezza delle unità di supporto secondo un programma prestabilito, avendo la collaborazione delle pattuglie del Reparto prevenzione Crimine di Catania, specializzato nel contrasto al fenomeno della microcriminalità e dei reati contro il patrimonio, che nel corso di questo fine settimana sono state impegnate nei Comuni di Modica e Santa Croce Camerina.

Tali servizi, svolti sistematicamente in ambito provinciale, hanno l’obiettivo di incrementare la percezione di sicurezza ed aumentare la fiducia dei cittadini grazie alla presenza e alla maggiore visibilità sul territorio delle forze dell’ordine.

Nel contesto di tali servizi sono state controllate 1180 persone, 455 autovetture, effettuate 55 contestazioni per la violazione delle norme del Codice della Strada, inoltre è stata verificata la posizione amministrativa di 94 cittadini stranieri.