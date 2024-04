Coppa europea di calcio per avvocati e magistrati, la squadra Giustizia iblea si classifica al settimo posto

Sport

E' formata da avvocati e magistrati di Ragusa con l'innesto di alcuni colleghi di Pescara, Perugia e Roma

La squadra di calcio “Giustizia Iblea” ha partecipato alla ”Eurolawyers”, la coppa europea di calcio per avvocati e magistrati che si è svolta dal 3 al 7 aprile a Calvià, sull’isola di Maiorca in Spagna. Nel corso del torneo la “Giustizia Iblea” si è piazzata al settimo posto dopo aver affrontato cinque compagini: il Barreau di Lione (Francia), il Nazareth (Israele), il Master Ungheria, la Abogados Baleares e la Advocatus Croatia.

La “Giustizia Iblea” è formata da avvocati e magistrati di Ragusa, con innesto di alcuni avvocati di Pescara, Perugia e Roma. Allenatore è il dott. Fabrizio Cingolani, ex magistrato del Tribunale di Ragusa trasferitosi al Tribunale di Pescara, e capitano l’avvocato Pietro Armenia di Ragusa; team manager è il dott. Claudio Maggioni del Tribunale di Ragusa.