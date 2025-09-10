Corse di cavalli all’alba ad Acate, l’Oipa: “Rischiamo di tornare all’anno zero” (video)

Cronaca

Lettera al prefetto per chiedere interventi tempestivi sulla delicata questione

La circonvallazione di Acate si è trasformata in un circuito illegale all’alba di domenica scorsa. Poco dopo le sei, una lunga fila di scooter e moto ha aperto la strada a cavalli imbrigliati in calessi improvvisati, lanciati a tutta velocità tra urla di incitamento e cellulari alzati a riprendere. Ai margini della carreggiata decine di spettatori – molti dei quali giovanissimi – hanno assistito alla scena, applaudendo e condividendo in diretta le immagini sui social. Ragazzi poco più che adolescenti non solo hanno assistito a un reato ma hanno dato il loro assenso, pubblicandolo in rete e cercando a loro volto dei “like”. L’Oipa evidenzia che tutto questo ha a che fare con un mondo fatto di stalle abusive, animali malnutriti e spesso dopati per migliorarne le prestazioni, insieme a un circuito di scommesse illegali che muove denaro e interessi criminali.

L’organizzazione internazionale protezione animali ha inviato nei giorni scorsi una lettera al prefetto di Ragusa, chiedendo un’azione immediata. L’associazione parla di “forte preoccupazione” e di un fenomeno che, oltre a costituire un reato, rischia di radicarsi tra i giovani come modello culturale alternativo, alimentando illegalità e degrado.