Credito d’imposta e Zes, Sicindustria Ragusa promuove un confronto

Attualità

L'appuntamento è in programma lunedì pomeriggio a partire dalle 16

Credito di imposta, Zes e strumenti a sostegno delle politiche industriali in Sicilia. Di questo si parlerà lunedì 10, alle 16, presso la sede di Sicindustria Ragusa (Zona Industriale, I fase) in occasione del workshop organizzato dal Comitato Piccola Industria di Sicindustria Ragusa in collaborazione con l’Ordine dei commercialisti di Ragusa e la Banca Agricola Popolare di Ragusa. Previsti i saluti di Luigi Rizzolo, presidente di Sicindustria; Giorgio Cappello, presidente di Sicindustria Ragusa; Maurizio Attinelli, presidente dei commercialisti ragusani; Saverio Continella, amministratore delegato della Banca Agricola Popolare di Ragusa. Aprirà i lavori, Ciro Lambro, presidente della Piccola industria di Sicindustria Ragusa. Seguiranno gli interventi di Francesco Paolo Trapani, amministratore unico di Errendi; Sergio Amato, amministratore di Finance Consulting, e Alessandro Angelica, responsabile Mercato impresa di Banca Agricola Popolare di Ragusa. Le conclusioni sono affidate a Roberto Franchina, presidente della Piccola Industria di Sicindustria.

