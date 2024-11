Cresce il Pil in provincia di Ragusa, Confcommercio: “Ma meno rispetto alle attese”

Economia

"Nei primi nove mesi incremento dello 0,35% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente"

I dati della Congiuntura Confcommercio indicano che, nei primi nove mesi del 2024, il Pil in provincia di Ragusa cresce dello 0,35% rispetto allo stesso periodo del 2023, una performance che si prevede possa ripetersi anche nell’ultimo trimestre dell’anno. Tuttavia, l’anno si chiuderà probabilmente con un tasso di crescita complessivo di +0,55%, lontano dall’obiettivo inizialmente previsto. La crescita del Pil è influenzata da un numero maggiore di giorni lavorativi (circa due decimi di punto di incremento), ma non ci sono indicazioni di una ripresa robusta che possa far raggiungere un risultato più alto.