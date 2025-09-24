Crisi idrica a Vittoria, il consigliere Pelligra (Fi): “Continuano i disagi. La situazione resta sempre critica”

Attualità

"A nulla sono valsi gli accordi per aumentare la portata idrica. Come si pensa di risolvere questo annoso problema?"

Il consigliere comunale di Forza Italia, Biagio Pelligra (nella foto), torna a sollevare con forza la questione della crisi idrica che attanaglia la città di Vittoria. Dopo la seduta del civico consesso, disertata dal sindaco, durante la quale si sarebbe dovuto discutere dell’accordo tra Comune e Siciliacque – anticipato dallo stesso primo cittadino sui social e che avrebbe dovuto aumentare la portata nella rete idrica cittadina – Pelligra evidenzia come la questione sia tutt’altro che risolta. “A più di due mesi da quell’incontro, il problema idrico non è affatto risolto – dichiara Pelligra – Diversi quartieri della città continuano a vivere senza acqua anche per settimane. Riceviamo segnalazioni costanti da via del 48, via Alessandria, via della Resistenza, via Marzabotto e molte altre zone. Inoltre, le numerose segnalazioni di perdite idriche da parte dei cittadini vedono spesso tempi di intervento inaccettabilmente lunghi”.