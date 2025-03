Cultura e turismo a Ragusa, la consigliera Caruso: “L’amministrazione comunale ha una strategia o naviga a vista?”

Attualità

Le perplessità sollevate dopo l'annuncio riguardante il Piano predisposto dalla giunta municipale

“Il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, ha annunciato il Piano per le iniziative culturali e turistiche, con la novità di un’arena per spettacoli in piazza San Giovanni. Ma quali sarebbero i “consolidati eventi con valenza turistica” a cui si fa riferimento? Ad oggi, l’unico evento di rilievo che può rientrare in questa definizione è la manifestazione A Tutto Volume, nata nel 2010”. E’ quanto rileva la consigliera comunale Rossana Caruso (nella foto). Che aggiunge: “E poi, perché solo piazza San Giovanni? Il centro storico soffre da anni e, in estate, si svuota ancora di più. Perché non coinvolgere anche piazza Libertà, via Roma, Villa Margherita, piazza Cappuccini e la rotonda di via Roma? Un vero piano di sviluppo turistico e culturale dovrebbe valorizzare più aree della città, non limitarsi a un’unica piazza”. “Sul fronte dei contributi straordinari – continua Caruso – l’amministrazione ha destinato 98.000 euro. Ho letto la determina, ho verificato i requisiti necessari per partecipare e chi può beneficiarne (attività teatrali, musicali, cinema, danza e iniziative culturali e artistiche; feste religiose esterne delle parrocchie; feste religiose esterne nelle frazioni comunali). Ho anche appreso i criteri di attribuzione del punteggio, ma alcuni aspetti sollevano dubbi sulla trasparenza e sulla discrezionalità del processo di valutazione. Alcune voci, infatti, prevedono un punteggio che arriva fino a 12 punti, il che potrebbe lasciare ampio margine di interpretazione alla commissione interna, aumentando il rischio di valutazioni soggettive. Per garantire equità e un processo di selezione obiettivo, sarebbe opportuno che l’amministrazione rendesse pubblici i criteri dettagliati con cui saranno assegnati i punteggi, in modo da evitare discrezionalità e garantire la massima trasparenza nell’assegnazione dei contributi”.