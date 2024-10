Da Comiso nuovi voli per Cuneo, Parma, Firenze e Perugia operati da Aeroitalia

L'annuncio

I voli saranno a partire dal 27 ottobre e riguarderanno tutta la stagione invernale

Nuove rotte nell’aeroporto “Pio La Torre” di Comiso a partire del 27 ottobre e che riguarderanno tutta la stagione invernale. Alle rotte già esistenti di Bergamo Orio al Serio, Roma Fiumicino e Bologna, si aggiungono Cuneo, Parma e Firenze (quest’ultimo in sostituzione del volo per Pisa che quindi sarà mantenuto solo fino al subentro). Per ultimo, sarà attivato un volo per Perugia. La nuova programmazione è stata annunciata questa mattina a Comiso in una conferenza stampa che si è svolta nella sala conferenze dell’aerostazione.