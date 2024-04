Da Modica per raggiungere il mondo: nasce “Polara ’53”, la nuova linea di toniche e sode premium “born in Sicily”

Società

Ci sono voluti due anni di lavoro e un team di bartender guidato da Chiara Mascellaro

La Sicilia diventa eccellenza anche nel mondo delle toniche e delle sode. Le materie prime dell’isola, infatti, incontrano le migliori eccellenze del Mediterraneo e del mondo per una linea di toniche e sode interamente dedicata al mercato dei cocktail bar premium. Nasce così Polara ’53 un nuovo brand che mette insieme la grande tradizione di Polara, storica azienda siciliana nata nel 1953, specializzata nei soft e well drink, e l’innovazione dei bartender, guidati per la realizzazione della nuova collection dalla campionessa mondiale Chiara Mascellaro.

“La Sicilia ci offre il meglio delle materie prime e la cultura del saper miscelare prodotti di origine diversa che ci arriva da millenni della nostra storia. – afferma Carmelo Polara, ad dell’omonima azienda siciliana – Ciò che è avvenuto in Sicilia nella cucina, nella pasticceria, noi lo abbiamo voluto applicare nel mondo dei soft drink. Oggi i bartender e i mixologist hanno bisogno di prodotti di altissima qualità per i loro cocktail e noi vogliamo offrire l’eccellenza”.

Le nuove toniche & soda Polara ’53, realizzate al 100% con ingredienti naturali, con ridotte quantità di zucchero e una bolla grande e persistente, hanno l’ambizione di voler conquistare il mercato dei migliori cocktail bar internazionali (Polara è già presente in 50 Paesi del Mondo) grazie proprio alla filosofia che distingue questi prodotti: condividere in ogni bottiglietta quella “Vita di Sicilia” che solo chi vive o ha visitato l’isola riesce a comprendere.

La scelta poi di una donna, la campionessa mondiale di bartending Chiara Mascellaro, alla guida del nuovo ambizioso progetto, mira a portare nei “migliori banconi” mondiali, glamour e gusto femminile. Anche le donne devono avere centralità nel settore del bartending e della mixology e per le donne vanno generate drink list ad hoc, che possano offrire risposte ad un bere più gentile e raffinato. Otto referenze per questa nuova linea Polara ’53: Indian, Mediterranean (entrambe con quantità ridotte di zucchero), Botanical, Thyme, Bitter Lemon, Pink Grapefruit, Ginger Beer e Dry, tutte ispirate agli agrumi e alle erbe aromatiche dell’isola, pronte ad esaltare i cocktail.

Polara ’53 Tonic & Soda Premium: 8 magiche creature Born in Siciliy

Indian TonicAl palato tutta un’altra tonica.

La Indian Tonic è una tonica che rifiuta le etichette e sceglie di andare oltre l’ordinario per offrire un approccio nuovo e innovativo al prodotto miscelato, che premia il gusto e valorizza tutti gli elementi di un drink. Meno zucchero, gusto pulito e secco, bolla grossa e persistente e tutti i sentori di Sicilia con gli aromi naturali di limone, arancia tarocco e amara, ginepro… il mix perfetto creato da Polara ’53 per esaltare i drink senza coprirne i sapori. Per offrire un’esperienza fresca, pulita. Semplicemente autentica.

Mediterranean TonicUn gioco di profumi e aromi

La Polara ’53 Mediterranean Tonic è un’armonia di aromi dolci ma pungenti, tondi e pieni.È una tonica aromatica, elegante e interessante, che racchiude in sé il profumo di agrumi mixando aromi naturali di pompelmo e arancia con le note del chinino e, come la Indian, presenta una ridotta quantità di zucchero. Mediterranean Tonic è perfetta per la preparazione di ogni tipologia di drink e per stuzzicare la fantasia dei bartender. Una sensazione di gusto che apre al mondo dell’immaginazione.

Botanical TonicLa tonica fresca e balsamica.

La brezza d’estate al tramonto che accarezza la pelle salata e rinfresca i sensi di una torrida giornata d’agosto. Botanical Tonic Polara ’53 è una promessa di freschezza: Lime, lemongrass e basilico, questo il mix perfetto di una tonica pensata per drink dissetanti, dal carattere deciso ma delicato, per far vivere un’esperienza di gusto, un’atmosfera rilassata e vivace delle estati in Sicilia mentre lo sguardo si perde sulle meraviglie dell’isola.Botanical Tonic è un magico equilibrio che bilancia il gusto dolce e intenso delle materie prime alla leggerezza di una bevuta rilassante.

Thyme TonicUna nuova personalità ai tuoi drink.

Decisa, vegetale, avvolgente: Thime Tonic è la tonica Polara ’53 aromatizzata con estratto naturale di timo che dà personalità ad ogni drink. Il timo è una delle erbe aromatiche più usate e versatili che vanta una presenza millenaria in Sicilia. Il suo profumo è intenso e il suo sapore esplode al palato come l’energia di un vulcano che celebra la vita ad ogni eruzione.Thyme Tonic è ideale per drink che celebrano l’esaltazione dei sapori decisi, molto interessante nel food pairing.

Bitter LemonTutta l’intensità e la freschezza del limone di Sicilia.

Chinino con aggiunta di succo di limone: questo è il Bitter Lemon. Non è dolce e non è la solita limonata, ma una soda con note amare e aspre che si presta per drink dissetanti che nascono dal sapore intenso del vero limone di Sicilia. Con il Bitter Lemon Polara ’53 il bartender può dare nuova interpretazione al classico e appagare i palati più tradizionali intrigando coloro che cercano l’inconsueto.

Pink GrapefruitL’innovazione della miscelazione

Storia e futuro, radici e nuovi valori. Ogni drink è l’incontro di tutti questi elementi.Polara ’53 Pink Grapefruit è l’emblema di questo incontro millenario. L’aroma di pompelmo rosa esplode fresco e pungente ed è pronto a stuzzicare con la sua freschezza l’innovazione nel mondo della mixology. Una soda ricca di armonia e leggerezza, ingrediente perfetto per creare un sapore innovativo e originale. Il suo sentore agrumato seduce e con eleganza stimola la voglia di creare drink che strizzano l’occhio alle tendenze del momento e stimola a miscelare diverse culture in un bicchiere, la Sicilia in un drink.

Ginger BeerOttima da sola, intrigante in miscelazione

La piccantezza dello zenzero in una bevanda che disseta e sa d’estate. Piccante al punto giusto, la Ginger Beer Polara ’53 dona una nota intrigante ai drink. Rinfresca il palato evocando sentori lontani. Stimola la mente donando un’esperienza di gusto intensa. Dissetante e pungente, è ottima sia per la preparazione dei cocktail sia da bere da sola, per chi ama godere dello zenzero a sorsi.

Dry TonicIl classico che dà carattere.