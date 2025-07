Da novembre voli a tariffa fissa da Comiso per Roma e Milano: a breve la vendita dei biglietti

Continuità territoriale

Saranno soltanto i residenti in Sicilia a poter usufruire dei prezzi stabiliti

Prenderà il via il primo novembre il servizio di collegamento aereo “in continuità territoriale” dall’aeroporto di Comiso Roma Fiumicino e per Milano Linate. L’Enac (Ente Nazionale di Aviazione Civile) ha concluso oggi la procedura di aggiudicazione delle due gare indette per l’affidamento della continuità territoriale (rotte con oneri di servizio pubblico, cioè con costi parzialmente coperti da un contributo dello Stato) all’unica compagnia.