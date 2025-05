Dalla viabilità alla promozione territoriale, la Dc a confronto con la presidente del Libero consorzio comunale di Ragusa

Politica

L'incontro a palazzo della Provincia

Nel pomeriggio di ieri, presso il palazzo della Provincia in viale del Fante, si è svolto un incontro istituzionale tra la delegazione della Democrazia Cristiana provinciale e la presidente della Provincia, Maria Rita Schembari.

All’incontro hanno partecipato il presidente della I Commissione all’Ars, on. Ignazio Abbate, il presidente provinciale della Dc Michele D’Urso, la segretaria provinciale Anna Maria Aiello, il segretario amministrativo Giorgio Linguanti, il segretario organizzativo Salvatore Lorefice e i consiglieri eletti Irene Tidona, Alessio Ruffino e Giovanni D’Aquila. Assente per impegni istituzionali il sindaco di Acate, Gianfranco Fidone, che ha fatto pervenire i propri saluti.

Durante il confronto sono stati affrontati diversi temi rilevanti, tra cui i numerosi interventi previsti per la realizzazione di nuovi impianti di illuminazione, la manutenzione straordinaria delle strade provinciali ed ex provinciali, i lavori di riqualificazione delle torri faro dello stadio di Vittoria, e iniziative per la promozione territoriale e turistica, tra cui la produzione di contenuti audiovisivi e l’organizzazione di attività culturali e teatrali. È stata dedicata particolare attenzione alle esigenze dell’intero territorio ibleo, con specifico riferimento alla zona ipparina, alla zona montana ragusana e al distretto modicano.

Tutti gli interventi discussi, ora prossimi alla fase di realizzazione, sono stati resi possibili grazie ai numerosi emendamenti presentati dall’on. Ignazio Abbate nell’ambito dell’ultima legge finanziaria regionale, a conferma dell’impegno concreto e sempre costante nei confronti del territorio.

L’incontro si è svolto in un clima di grande cordialità. La presidente Schembari ha confermato un atteggiamento aperto e disponibile al dialogo, ricevendo parole di stima per il suo operato, già apprezzato nella sua esperienza da sindaco. La Democrazia Cristiana ha espresso l’auspicio che questa nuova fase amministrativa possa essere improntata alla collaborazione istituzionale, ribadendo la volontà di valutare ogni singolo atto nel merito e di sostenerlo quando risponda concretamente agli interessi del territorio.