Daspo a 25 tifosi del Città di Gela dopo la gara con il Modica calcio al “Vincenzo Barone”

Cronaca

La decisione della Questura di Ragusa convalidata dal gip dopo mesi di indagini: lontani dai campi da gioco per un anno. Per 4 tra questi il provvedimento avrà valore per ben cinque anni

L’incontro di calcio valevole per il campionato Lnd Eccellenza, girone B, tra le squadre del “Modica” e quella del “Città di Gela” si era svolto il 3 marzo presso lo stadio comunale “Vincenzo Barone” di Modica, e già al termine dello stesso erano stati tratti in arresto due appartenenti alla tifoseria del Modica calcio ed altrettanti ultras del Gela. Rispettivamente per possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere e per lancio di petardi e utilizzo di fumogeni.

Prima dell’inizio dell’incontro, all’interno dell’area di prefiltraggio appositamente individuata per il concentramento dei sostenitori gelesi interessati ad assistere alla manifestazione sportiva, venivano predisposti accurati servizi di controllo dei veicoli con a bordo i tifosi in transito presso l’impianto sportivo, finalizzati a prevenire l’intrusione di oggetti atti ad offendere all’interno dello stadio.

A seguito dei controlli effettuati sui veicoli occupati dai tifosi gelesi, venivano rinvenuti oltre 20 tubi in Pvc con lunghezza tra i 90 e 110 centimetri, non flessibili e idonei ad arrecare offesa, numerosi fumogeni e petardi, che venivano immediatamente sottratti dalla disponibilità dei possessori al fine di scongiurare un loro possibile utilizzo nell’ambito della manifestazione sportiva ove i tifosi si stavano recando, con potenziali gravi conseguenze per l’ordine e la sicurezza pubblica

La complessa attività informativa ed investigativa a cura del dirigente del Commissariato di Ps di Modica Lorenzo Cariola e dei suoi collaboratori nonché la correlata e successiva istruttoria della Divisione Polizia Anticrimine alla guida del capo divisione Rosario Amarù hanno consentito l’adozione di misure di prevenzione personali da parte del questore, autorità provinciale di pubblica sicurezza.

Anche grazie all’analisi delle immagini da parte della polizia scientifica ed applicando al caso concreto le norme previste dal diritto prevenzionale, sono stati adottati 25 provvedimenti di D.A.Spo. (divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive) nei confronti dei tifosi della squadra “Città di Gela”.

Tutti i provvedimenti sono stati adottati per la durata di anni uno, tranne che per quattro soggetti risultati già destinatari di analoghi Daspo., nei cui confronti sono stati emessi provvedimenti della durata di cinque anni con prescrizione dell’obbligo di presentazione presso il commissariato Ps di Gela nei giorni in cui la squadra di calcio Città di Gela è impegnata in competizioni e manifestazioni sportive, già debitamente convalidati dal gip presso il Tribunale di Ragusa.