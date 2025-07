Decreto legge fiscale approvato, l’analisi di Anc Ragusa

Economia

Il presidente Paolino: "Emerge maggiore sensibilità verso i professionisti"

Nei giorni scorsi l’approvazione del Decreto legge fiscale da parte del Consiglio dei ministri. “Un chiaro riconoscimento – spiega la presidente Anc Ragusa, Rosa Anna Paolino (nella foto) – delle difficoltà operative più volte denunciate dall’Associazione nazionale commercialisti e siamo grati al viceministro Maurizio Leo per la disponibilità all’ascolto delle istanze della nostra associazione e per avere dato prova di una sensibilità nei confronti dei professionisti, riconoscendone il ruolo e la centralità del lavoro che gli stessi svolgono nell’assistere imprese e cittadini contribuenti. L’art. 15, che considera valide le dichiarazioni presentate fino all’8 novembre 2024, recepisce le richieste formulate dall’Anc, confermando l’efficacia dell’azione sindacale culminata nell’astensione dalle attività professionali promossa, tra le altre, dalla nostra sigla, per denunciare i gravi disagi causati da disservizi tecnici e ritardi nei software dell’Agenzia delle Entrate”.