Defibrillatori a Ragusa, Bennardo: “Verifichiamone il corretto funzionamento”

Attualità

Il consigliere comunale ha effettuato un sopralluogo riguardante il dispositivo di piazza Duomo

“Sin dall’inizio del mio mandato mi sono occupato dello stato di funzionamento dei defibrillatori in città, con i piccoli mezzi a mia disposizione. Non per altro il posizionamento di un defibrillatore nella piazzetta con area fitness al termine del lungomare Andrea Doria Marina di Ragusa, e realizzato con l’ausilio della farmacia Schembari, è stato uno dei primi interventi”.

Così il consigliere comunale Federico Bennardo. Il quale aggiunge: “Ragusa è il sesto Comune più esteso d’Italia dal punto di vista del territorio, il che rende talvolta difficile il tempestivo accesso alle cure dimostrando, qualora servisse, lo strategico posizionamento e funzionamento dei defibrillatori nell’ambito comunale come dispositivi salva vita. Con lo stesso spirito ho raccolto la segnalazione giuntami da alcuni esercenti commerciali di piazza Duomo a Ragusa Ibla sullo stato di funzionamento del Dea, donato dal Rotary Club proprio per la stessa piazza, recandomi ieri mattina con un tecnico a effettuare un sopralluogo (nella foto). La posizione dello stesso risulta strategica ed è indispensabile un suo corretto funzionamento, soprattutto alle porte della stagione estiva che vedrà l’acme delle presenze turistiche in città. In sede di discussione generale sul bilancio previsionale in consiglio comunale, nel mese di dicembre, ho chiesto all’assessore al ramo di realizzare una ricognizione di tutti i defibrillatori ed intervenire laddove sia necessario, come in questo caso, e così mi è stato assicurato. Ringrazio pertanto l’assessore Giovanni Iacono per aver accolto la nostra segnalazione e rimango disponibile per raccoglierne altre, oltre, si intende, a verificare la realizzazione degli interventi”.

