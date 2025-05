Dehors a Ragusa, l’assessore Massari: “Necessario rispettare le prescrizioni”

Attualità

"Chiediamo supporto ai titolari delle attività affinché sia tutto in regola ai prossimi controlli"

“In una città che vede crescere la sua attrattività turistica e che ha la fortuna di avere splendidi scorci e una forte tradizione enogastronomica – afferma l’assessore allo Sviluppo economico, Giorgio Massari (nella foto) – le richieste per dehors si susseguono. I nostri uffici sono al lavoro per dare riscontro alle diverse esigenze e supportare le attività economiche in questa procedura assai importante, nel rispetto delle metrature e degli obblighi previsti dalle norme. Allo stesso modo chiediamo a nostra volta supporto ai titolari delle attività, affinché rispettino le prescrizioni e tutto sia in regola ai prossimi controlli”.