“Difendiamo la sanità pubblica”, a Ragusa manifestazione promossa da associazioni e sindacati

Attualità

L'appuntamento è in programma domani dinanzi alla sede della direzione generale Asp in piazza Igea

“Difendiamo la sanità pubblica”, riconquistiamo il diritto alla salute. E’ il tema della manifestazione, in programma domani mattina, a partire dalle 10, davanti alla direzione generale dell’Asp di Ragusa, a piazza Igea, organizzata da diverse associazioni e sindacati, tra cui Cgil, Anpi, Auser, Legambiente, Arcigay, Comitato Art. 32, Libera, Casa delle donne Scicli, Adesso Basta, Movimento Federalista europeo, Aiad Piazza Futura, Anppia ed altri.