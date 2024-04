Differenziamo Ragusa, arriva la prima giornata ecologica

Attualità

E' in programma martedì e rientra nel contesto del progetto di sensibilizzazione rivolto agli studenti

Continua il progetto Differenziamo Ragusa 2024 promosso dagli assessorati all’Ambiente, retto da Mario D’Asta (nella foto) e alla Pubblica istruzione, retto da Catia Pasta, del Comune di Ragusa in collaborazione con l’Impresa Ecologica di Busso Sebastiano. Un’iniziativa nata per sensibilizzare i più giovani sulla corretta separazione dei rifiuti e tramite loro tutte le famiglie, le associazioni, la comunità, ai valori della tutela ambientale.

Nei mesi scorsi il gruppo di lavoro dell’Ufficio Ambiente, in particolare l’architetto Rosario Scillone e la funzionaria Antonella Schininà, ha incontrato le scuole del territorio, più di 500 alunni, sensibilizzando le classi della scuola primaria di I grado e secondaria di I grado a differenziare bene per riciclare meglio.

L’Amministrazione vuole quindi rivolgere un plauso agli addetti ai lavori che con la loro professionalità sono riusciti a coinvolgere diverse scuole del territorio di Ragusa quali Cesare Battisti, Quasimodo, Elementare di Ibla, San Giacomo, Mariele Ventre, Palazzello, Blangiardo, F.lli Grimm, Paolo Vetri, Vann’Antò e Ecce Homo.

Durante i mesi di marzo e aprile si svilupperà la seconda fase del progetto, con le Giornate ecologiche che vedranno protagonisti gli studenti e le associazioni che supportano l’evento come Ragusa Attiva, Plastic Free, Direzione Ragusa, Enalcaccia Pt, Fondazione Sorella Natura.