Differenziamo Ragusa in centro, torna il progetto rivolto alle giovani generazioni

Attualità

L'appuntamento è previsto per domani a Ibla e per il 19 aprile nella parte superiore della città

Continua il progetto Differenziamo Ragusa 2024 promosso dagli assessorati all’Ambiente e alla Pubblica istruzione del Comune di Ragusa in collaborazione con l’Impresa Ecologica di Busso Sebastiano E.C. Sas. L’iniziativa è mirata a sensibilizzare i più giovani sulla corretta separazione dei rifiuti e tramite loro tutte le famiglie, le associazioni, la comunità, ai valori della tutela ambientale.

Nel mese di aprile il progetto continuerà domani a Ragusa Ibla e il 19 in Centro Storico superiore, con partenza alle ore 9 da piazza San Giovanni, e in periferia, con partenza allo stesso orario dal parcheggio del McDonald’s. Lo slogan è “Vestiti di verde e vieni con noi”. In tutti i casi i ragazzi saranno impegnati dalle 9 alle 12.

Differenziamo Ragusa, oltre alle scuole coinvolte nel progetto, si avvale della collaborazione di Custodi del Creato, Plastic Free, Direzione Ragusa, Enalcaccia Pt, Fondazione Sorella Natura.