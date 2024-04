“Differenziamo Ragusa”, l’iniziativa di sostenibilità ambientale entra nel vivo

Attualità

Il Comune coinvolge gli studenti della Primaria a Ibla. L'assessore D'Asta: "Grande impegno, il futuro della nostra città è in buone mani"

“Partecipazione, impegno, attenzione e tanto, tanto entusiasmo”. Così l’assessore comunale all’Ambiente, Mario D’Asta, parla di “Differenziamo Ragusa 2024”, l’iniziativa che si è svolta questa mattina a Ibla, con il coinvolgimento degli studenti della primaria. I piccoli si sono occupati, presenti anche gli assessori D’Asta e Catia Pasta alla Pubblica istruzione, di raccogliere i rifiuti abbandonati nei luoghi pubblici e di selezionarli. “Vedere i più giovani così impegnati nella sostenibilità ambientale – ha commentato D’Asta – ci fa capire che il fuuro della nostra città è in buone mani”.

“Proseguiremo – ancora l’assessore – venerdì prossimo in piazza San Giovanni per il centro storico Superiore e in periferia a partire dall’area del McDonald’s che ringraziamo per averci fornito i kit per l’iniziativa. Appuntamento alle 9, se volete aggregatevi”.

