Differenziata a Comiso, Alfano: “Incoraggianti i dati dei primi mesi del 2024 ma possiamo fare ancora di più”

Attualità

"Ci attestiamo intorno al 70/72%, ma una fetta di recalcitranti continua a non rispettare le regole"

Il Comune di Comiso si attesta ai primi posti per quanto concerne le percentuali di differenziata nel contesto dei Comuni iblei, nel primo trimestre 2024. “Dato positivo ma potremmo fare di più”.

“Il 72.62% è un dato certamente positivo – spiega l’assessore all’Ambiente, GIuseppe Alfano – perché certifica che una grossa fetta di cittadini differenzia e lo fa in modo corretto. Purtroppo però, la percentuale che potrebbe arrivare a numeri fortemente maggiori, non supera il 70/72 % a causa dei conferimenti abusivi e selvaggi di una fetta di popolazione recalcitrante a qualunque forma di rispetto e di regole. Proprio a questo proposito – continua Alfano- sono impegnato in prima linea in una lotta serrata per contrastare qualunque forma di inciviltà, utilizzando metodi che eviterei con piacere ma che servono a tutelare quella grossa parte di cittadini che paga le tasse e rispetta l’ambiente. È da diversi mesi infatti, che assieme alla polizia locale e all’ufficio ambiente del Comune, faccio controlli nei vari quartieri della città, nelle periferie e nelle campagne. Inoltre, sono state attivate delle video camere mobili che vengono allocate nei punti risultanti essere più critici. Stiamo intercettando tutti, uno per uno, e per il bene della mia amata comunità, non mi fermerò: nessuno sta riuscendo a farla franca. Ogni cittadino reo è stato rintracciato, multato e denunciato. Una linea durissima ma necessaria per educare chi ancora, imperterrito, non ha compreso l’abc della civiltà”.

