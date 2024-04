Diga di Santa Rosalia a Ragusa, i volontari raccolgono 4000 chili di rifiuti

Ragusa

L'iniziativa di RagusAttiva e Plastic Free in occasione della giornata mondiale della terra. L'assessore D'Asta: "Ora si faccia il possibile per preservare il sito"

Ripulita la diga di Santa Rosalia. Oltre 3950 kg di spazzatura raccolti in concomitanza con la Giornata della terra. Oltre 286 sacchi utilizzati e oltre 100 volontari. RagusAttiva ha voluto così ringraziare “tutti coloro che ci hanno aiutato a raggiungere questo obiettivo, in primis Plastic Free Sicilia e Sahara Club e tutte le associazioni locali che hanno scelto di collaborare”.

“In occasione della giornata mondiale della Terra, oggi 22 aprile – dicono ancora – speriamo che queste foto possano permettere ad ognuno di noi di fermarsi un attimo a riflettere sulle condizioni in cui versa la nostra madre Terra che ci da la vita e sulle azioni necessarie per la sua e la nostra salvaguardia”.