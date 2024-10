Diocesi di Ragusa, don Giaquinta e don Mallemi i nuovi vicari foranei a Vittoria e nelle Zone montane

Attualità

La nomina del vescovo è stata fatta nella giornata odierna

Don Giovanni Giaquinta e don Francesco Mallemi (nella foto) sono i nuovi vicari foranei del Vicariato di Vittoria e del Vicariato delle Zone montane. Li ha nominati nella giornata di oggi il Vescovo monsignor Giuseppe La Placa. Ricopriranno i rispettivi incarichi sino al 4 settembre 2027, data di completamento del quinquennio in corso. Il Vicariato foraneo di Vittoria comprende Vittoria, Acate e Scoglitti; il Vicariato delle Zone montane Chiaramonte Gulfi, Monterosso Almo, Giarratana e San Giacomo Bellocozzo.

Don Giovanni Giaquinta è originario di Monterosso Almo. È stato ordinato presbitero il 26 aprile 1979 a Roma nella Basilica di S. Pietro da S. Giovanni Paolo II. Ha ricoperto l’ufficio di vicario parrocchiale nelle parrocchie S. Maria delle Stelle in Comiso e Cattedrale S. Giovanni Battista in Ragusa. È stato parroco nelle parrocchie Maria Ss. del Rosario in Pedalino e Maria Ss. Annunziata e S. Giuseppe in Giarratana. È stato direttore spirituale in Seminario, canonico del Capitolo Cattedrale, membro del Consiglio presbiterale, nonché del collegio dei revisori dei conti dell’IDSC.

Ha svolto il servizio di delegato vescovile per l’Anspi, di assistente dell’Istituto Secolare Missionarie del Vangelo e di assistente diocesano dei Cursillos di Cristianità. È attualmente parroco della parrocchia SS. del Rosario in Vittoria.

Don Francesco Giorgio Mallemi è originario di Ragusa. È stato ordinato presbitero il 2 aprile 2016. È stato vicario parrocchiale della parrocchia S. Giovanni Battista in Santa Croce Camerina.