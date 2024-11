Diocesi di Ragusa, il vescovo La Placa conferisce alcuni incarichi relativi ai gruppi di preghiera

Società

La professoressa Salvatrice Teresa Barone coordinatrice laica della cappella che ha sede nella chiesa di San Giusippuzzu a Comiso

Il vescovo monsignor Giuseppe La Placa (nella foto) ha conferito alcuni incarichi relativi ai Gruppi di preghiera Padre Pio e alla Cappella dell’Adorazione Eucaristica continuata di Comiso. La professoressa Salvatrice Teresa (Salvina) Barone è la coordinatrice laica della Cappella che ha sede nella chiesa di San Giusippuzzu e il sacerdote Enzo Barrano assistente spirituale.

Per quanto riguarda i Gruppi di Preghiera di Padre Pio, don Fabio Stracquadaini è il nuovo assistente spirituale dei Gruppi di Preghiera nelle parrocchie S. Maria delle Stelle e S. Giuseppe in Comiso; don Biagio Aprile, è l’assistente spirituale del Gruppo nella parrocchia Maria SS. Annunziata in Comiso; don Enzo Barrano è l’assistente spirituale del Gruppo nella parrocchia S. Antonio di Padova in Comiso; don Pietro Paolo Floridia è infine l’assistente spirituale del Gruppo nella parrocchia Resurrezione in Vittoria.

