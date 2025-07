Diocesi di Ragusa, le nuove nomine. Don Ottone a Giarratana, don Filesi a San Pier Giuliano Eymard

Attualità

In complesso si tratta di 23 movimenti che interessano parrocchie e uffici diocesani

Anche quest’anno il vescovo di Ragusa, mons. Giuseppe La Placa (nella foto), annuncia alcuni avvicendamenti per la Diocesi di Ragusa che come consueto avvengono nel periodo estivo per non impattare sull’attività pastorale e consentire una nuova programmazione subito dopo l’estate.

Nel complesso si tratta di 23 nomine che interessano parrocchie e uffici diocesani. I movimenti si registrano a Ragusa, San Giacomo Bellocozzo, Comiso, Vittoria, Giarratana e Chiaramonte Gulfi. Nuovi incarichi anche in ambito dell’assetto degli uffici diocesani e alla cappellania dell’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa.

Nel dettaglio gli avvicendamenti:

SAC. BIAGIO APRILE

Parroco della Parrocchia Maria SS. Annunziata (Comiso)

Proviene da Comiso, Professo perpetuo dei Frati Minori Conventuali e docente di Patrologia, è stato ordinato presbitero il giorno 30/09/1995. Dopo l’uscita dall’Ordine dei Frati Minori Conventuali, è stato incardinato nel 2024 nella Diocesi di Ragusa. E’ stato assistente dei Convegni “Maria Cristina di Savoia” e dell’Istituto “S. Angela Merici” di Ragusa. È stato rettore della “Chiesa S. Francesco d’Assisi – Santuario diocesano dell’Immacolata”, in Comiso e membro del Consiglio presbiterale.

È stato amministratore parrocchiale della parrocchia “Maria SS: Annunziata” in Comiso e d è attualmente direttore dell’Ufficio diocesano per l’educazione cattolica, la cultura, la scuola e l’università, direttore della “Cattedra delle Culture”.

SAC. SEBASTIANO ROBERTO ASTA

Parroco Moderatore della Parrocchia Madonna delle Lacrime (Vittoria)

Proviene da Comiso, è stato ordinato presbitero il giorno 31/05/1986.

Ha conseguito la licenza in Catechetica e il diploma in bioetica e sessuologia.

È stato vicario parrocchiale nelle parrocchie “S. Giovanni Battista”, “Madonna delle Lacrime” e “S. Maria Goretti”, in Vittoria, nonché parroco delle parrocchie “S. Giuseppe”, in Comiso”, e “Preziosissimo Sangue di N.S.G.C.”. in Ragusa. È stato anche direttore della PP.OO.MM. e dell’Ufficio per la pastorale del lavoro, nonché vicario foraneo della zona pastorale di Ragusa – S. Giacomo Bellocozzo e membro della Commissione per la formazione permanente del clero.

Ha svolto l’ufficio di parroco moderatore della parrocchia “S. Maria di Portosalvo”, in Scoglitti – Vittoria.

È attualmente vicario generale della diocesi, e in forza dell’ufficio, membro del Consiglio presbiterale, del Collegio dei Consultori e del Consiglio pastorale diocesano. È anche membro del Consiglio diocesano per gli affari economici.

SAC. JOHNS JOSEPH AVUPPADAN

Vicario Parrocchiale delle Parrocchie Maria SS. Annunziata e San Giuseppe (Giarratana)

e B.M.V. di Lourdes (San Giacomo Bellocozzo – Ragusa)

Proviene dall’Eparchia di Idukki, nel Kerala (India), è stato ordinato presbitero il 28/12/1989.

Dopo l’ordinazione ha conseguito il dottorato in Teologia biblica alla Pontificia Università “S. Tommaso d’Aquino”, in Roma. Di rito siro-malabarese e incardinato nella Eparchia di Idukki, P. Johns gode della facoltà di biritualismo ed è attualmente sacerdote fidei donum nella diocesi di Ragusa, dove è stato vicario parrocchiale della parrocchia “S. Pio X”, in Ragusa.

SAC. GIOVANNI BRUNO BATTAGLIA

Parroco della Parrocchia Madonna della Salute (Vittoria)

Proviene da Vittoria, è stato ordinato presbitero il 24/05/1980.

Dopo l’ordinazione è stato vicario parrocchiale nella parrocchia “s. Nicolò di Bari” in Acate e “S. Maria delle Grazie” in Comiso, ricoprendo, successivamente, l’ufficio di parroco della medesima parrocchia.

Ha svolto il suo ministero presbiterale in terra di missione come “fidei donum”, nella diocesi di Ourinhos in Brasile.

È stato parroco della parrocchia “SS. Ecce Homo” in Ragusa e direttore dell’ufficio diocesano per la pastorale missionaria. È stato vice direttore della Caritas e assistente diocesano degli obiettori di coscienza.

È stato anche docente di storia della Chiesa all’Istituto Teologico Ibleo e membro del Consiglio presbiterale diocesano, nonché vicario parrocchiale delle parrocchie “S. Francesco di Paola” e “S. Maria Maddalena”, in Vittoria. Ha anche svolgo l’ufficio di vicario parrocchiale nelle parrocchie “S. Giovanni Battista” e “S. Giuseppe”, in Vittoria.

FRÀ LUCA BONOMO OFM CAPP

Vicario Parrocchiale della Parrocchia San Giuseppe Artigiano (Ragusa)

Proviene da Modica, è professo perpetuo dell’Ordine dei Frati Minori Cappuccini ed è stato ordinato presbitero il 12/10/2002. Dal settembre del 2023 è ascritto alla casa religiosa dei Frati Cappuccini di Ragusa.

SAC. GIOVANNI CAPPELLO

Vicario Parrocchiale delle Parrocchie S. Giovanni Battista e S. Giuseppe (Vittoria)

Proviene da Vittoria, è stato ordinato presbitero il giorno 08/12/1984.

Dopo l’ordinazione è stato parroco delle parrocchie “S. Giovanni Bosco” e “Angelo Custode”, in Vittoria.

È stato assistente spirituale della Consulta delle aggregazioni laicali della diocesi, nonché assistente diocesano dell’Azione Cattolica, dell’ACR e del settore Adulti.

Ha svolto il suo servizio anche nell’Ufficio amministrativo diocesano e nell’Ufficio diocesano per l’edilizia di culto.

È stato amministratore parrocchiale della parrocchia “Madonna della Salute”, in Vittoria.

SAC. GIOVANNI FILESI

Parroco della Parrocchia S. Pier Giuliano Eymard (Ragusa) e Cappellano dell’Ospedale “Maria Paternò Arezzo” (Ragusa)

Proviene da Ragusa, è stato ordinato presbitero il 02/04/2016.

Ha ricoperto l’ufficio di vicario parrocchiale della parrocchia “San Paolo Apostolo” in Ragusa, della parrocchia “Maria SS. Nunziata” e della parrocchia “S. Giuseppe Artigiano”, in Ragusa.

È attualmente il coordinatore diocesano dei Ministri Straordinari della Comunione Eucaristica.

SAC. ALESSIO LEGGIO

Vicario Parrocchiale della Parrocchia San Domenico Savio (Vittoria)

Proviene da Ragusa, è stato ordinato presbitero il 28/06/2025.

Dopo l’ordinazione ha ricevuto la nomina di vicario parrocchiale della parrocchia “S. Domenico Savio”, in Vittoria.

SAC. FRANCESCO MALLEMI

Parroco delle Parrocchie San Pio X e S. Luigi (Ragusa)

Proviene da Ragusa, è stato ordinato presbitero il 02/04/2016.È stato vicario parrocchiale della parrocchia “S. Giovanni Battista” in Santa Croce Camerina e parroco della parrocchia “Maria SS. Annunziata e S. Giuseppe”, in Giarratana.

Fino ad oggi è stato vicario parrocchiale nelle parrocchie “S. Maria La Nova” e “S. Nicola”, in Chiaramonte Gulfi.

È attualmente Vicario foraneo della zona pastorale di Chiaramonte Gulfi – Monterosso Almo – Giarratana – S. Giacomo Bellocozzo.

SAC. GRAZIANO MARTORANA

Parroco Moderatore della Parrocchia San Nicola (Chiaramonte Gulfi)

Proviene da Ragusa, è stato ordinato presbitero il 21/12/2002.

È stato vicario parrocchiale della parrocchia “S. Maria delle Grazie” in Comiso, “S. Maria delle Stelle” in Comiso, “S. Maria La Nova” in Chiaramonte Gulfi.

Ha svolto l’ufficio parroco della parrocchia “Madonna delle Lacrime” in Vittoria, nonché il ruolo di Assistente della Zona Iblea dell’Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani (AGESCI); è stato membro del Consiglio Presbiterale Diocesano. È attualmente parroco delle parrocchie “S. Maria La Nova” e “S. Nicola”, in Chiaramonte Gulfi, nonché rettore del Santuario “Maria SS. di Gulfi”.

SAC. GIOVANNI MEDICA

Vicario Parrocchiale della Parrocchia SS. Rosario (Vittoria)

Proviene da Vittoria, è stato ordinato presbitero il giorno 09/01/2000.

È stato vicario parrocchiale nelle parrocchie “Anime Sante del Purgatorio” e “Madonna della Salute” in Vittoria, della parrocchia “Sacro Cuore di Gesù” in Comiso e della parrocchia “S. Giuseppe Artigiano” in Ragusa. Ha svolto il servizio di parroco “in solidum” della parrocchia “resurrezione” in Vittoria e di assistente religioso dell’Ospedale “Maria Paternò Arezzo” in Ragusa.

È stato parroco della parrocchia “Maria SS. del Rosario” in Pedalino (Comiso), nonché vicario parrocchiale delle parrocchie “S. Giovanni Battista” e “S. Giuseppe” in Vittoria.

È attualmente assistente religioso presso l’Ospedale di Comiso.

SAC. MARIO MODICA

Vicario Parrocchiale delle Parrocchie San Giovanni Battista e S. Giuseppe (Vittoria)

Proviene da Comiso, è stato ordinato presbitero il 07/10/2023.

Dopo l’ordinazione è stato mandato a Roma, al Pontificio Ateneo Anselmiano, per completare gli studi per la licenza in Sacra Liturgia.

SAC. JOSEPH MUAMBA BULOBO CFD

Parroco “in Solido” della Parrocchia S. Nicola, Vicario Parrocchiale della Parrocchia S. Maria La Nova e Vice Rettore del Santuario Maria SS. di Gulfi (Chiaramonte Gulfi)

Proviene da Wikong (Rep. Dem. Congo), professo della Congregazione dei Servi del Figlio di Dio – istituto religioso di diritto diocesano fondato nella diocesi di Lwiza – è stato ordinato presbitero il 09/08/1998.

È stato vicario parrocchiale della parrocchia “S. Tommaso Apostolo” in Ragusa, cappellano del Monastero delle Benedettine, in Ragusa Ibla, nonché superiore della locale casa religiosa dei Servi del Figlio di Dio.

Ha svolto l’ufficio di parroco della parrocchia “S. Pier Giuliano Eymard”, nonché di cappellano dell’Ospedale “Maria Paternò Arezzo”, in Ragusa.

SAC. PROSPER NTABANGANA DOTTR

Parroco “in Solido” della Parrocchia Madonna delle Lacrime (Vittoria)

Proviene da Kidasha, nel Burundi, è professo perpetuo della Congregazione dei PP. Dottrinari ed è stato ordinato presbitero il giorno 11/07/2020.

È attualmente vicario parrocchiale nelle parrocchie “Madonna Assunta”, ed è stato vicario parrocchiale della parrocchia “Madonna delle Lacrime” in Vittoria.

SAC. GASTON KABOY CFD

Vicario Parrocchiale delle Parrocchie S. Nicola e S. Maria La Nova (Chiaramonte Gulfi)

Proviene da Luamba, nella Repubblica Democratica del Congo, è professo perpetuo della Congregazione del Figlio di Dio ed è stato ordinato presbitero il 26/07/2004.

È stato vicario parrocchiale della parrocchia “S. Pier Giuliano Eymard” e cappellano della Casa di Riposo “E.C.Lupis, in Ragusa.

SAC. FRANCESCO OTTONE

Parroco delle Parrocchie Maria SS. Annunziata e San Giuseppe (Giarratana)

e B.M.V. di Lourdes (San Giacomo Bellocozzo – Ragusa)

Proviene da Vittoria, è stato ordinato presbitero il 15/09/1995.

Ha ricoperto l’ufficio di vicario parrocchiale nelle parrocchie “Maria SS. Assunta” e “S. Giovanni Battista” in Monterosso Almo, delle quali è stato successivamente nominato parroco.

È stato parroco consultore, direttore Centro Diocesano di Pastorale Giovanile e membro del Consiglio presbiterale e del Collegio dei consultori. È stato parroco della parrocchia “S. Maria delle Grazie” in Comiso, nonché delle parrocchie “S. Pio X” e “S. Luigi Gonzaga”, in Ragusa.

Attualmente è membro del Consiglio presbiterale e assistente dell’Ufficio per i problemi sociali e il lavoro.

SAC. PUGLISI SALVATORE

Collaboratore pastorale nella Parrocchia Cattedrale S. Giovanni Battista (Ragusa)

Proviene da Comiso, è stato ordinato presbitero il 21/06/1975.

Dopo l’ordinazione ha conseguito la licenza in Teologia biblica alla Facoltà teologica dell’Italia Meridionale di Napoli. Una volta ordinato presbitero, ha svolto, in tempi diversi, il servizio di Vicario cooperatore nelle parrocchie “Maria SS. Assunta e S. Giuseppe”, in Giarratana, “S. Giovanni Battista” in Santa Croce Camerina e “S. Domenico Savio” in Vittoria. È stato parroco della parrocchia “Maria SS. Assunta” in Monterosso Almo e della parrocchia “Resurrezione” in Vittoria. E’ attualmente parroco della parrocchia “S. Giovanni Maria Vianney” in Ragusa. Sul versante accademico, già docente dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose “S. Giuseppe Maria Tomasi”, che ha cessato la sua attività, è docente stabile dell’Istituto Teologico Ibleo “S. Giovanni Battista”, del quale è stato anche Prefetto degli studi.

È stato direttore dell’Ufficio Catechistico Diocesano e della Biblioteca diocesana “Mons. Francesco Pennisi”, nonché parroco consultore. Tra gli altri incarichi ricoperti, è stato a più riprese membro del Consiglio presbiterale, del Consiglio pastorale diocesano e della Commissione per gli ordini e i ministeri.

Dal 2002 al 2016 è stato Vicario generale della diocesi.

È attualmente il responsabile della Scuola per la Formazione Cristiana della diocesi, nonché canonico del Capitolo Cattedrale, membro del Consiglio presbiterale e assistente della Fondazione “S. Giovanni Battista”.

È stato fino ad oggi amministratore parrocchiale della parrocchia “Maria SS. Annunziata e S. Giuseppe”, in Giarratana, nonché rettore delle chiese della stessa città.

SAC. GIUSEPPE RIGGIO

Vicario Parrocchiale della Parrocchia Resurrezione (Vittoria)

Proviene da Vizzini, è stato ordinato presbitero il 26/07/1998.

Ha ricoperto l’ufficio di vicario parrocchiale nella parrocchia “S. Antonio di Padova” in Comiso e, successivamente, nel 2001, è stato nominato parroco della parrocchia “Maria SS. del Rosario”, in Pedalino.

Dal 2014 è assistente religioso all’Ospedale Civile di Vittoria.

Ha svolto l’ufficio di vicario parrocchiale nella parrocchia “S. Domenico Savio”, in Vittoria.

SAC. BENIAMINO SACCO

Vicario Parrocchiale delle Parrocchie S. Francesco di Paola e S. Maria Maddalena (Vittoria)

Proviene da Gagliano Castelferrato (EN), è stato ordinato presbitero il giorno 08/09/1969.

È stato vicario parrocchiale nelle parrocchie “S. Maria La Nova”, in Chiaramonte Gulfi, e “S. Giovanni Battista”, in Vittoria.

È stato delegato vescovile per l’ecumenismo, membro del gruppo di parroci consultori, membro del Consiglio di amministrazione dell’IDSC e più volte membro del Consiglio Presbiterale.

È fondatore e animatore della Fondazione “Buon Samaritano” di Vittoria.

È stato parroco della parrocchia “Spirito Santo” in Vittoria e cappellano della Casa delle Suore del Boccone del Povero in Vittoria.

SAC. GIUSEPPE BURRAFATO

Vice Economo Diocesano

Proviene da Ragusa, è stato ordinato presbitero il 23/06/2001.

È stato vicario parrocchiale delle parrocchie “S. Giovanni Battista” e “Maria SS. Assunta” in Monterosso Almo e “Sacro Cuore di Gesù” in Vittoria.

Già direttore dell’Ufficio diocesano per la pastorale missionaria, assistente della Caritas dicoesana e membro del Consiglio diocesano per gli affari economici, è stato parroco della parrocchia “S. Nicola” e rettore del Santuario “Maria SS. di Gulfi” in Chiaramonte, nonché membro del Consiglio presbiterale, della Commissione per la formazione permanente del clero e del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Diocesano per i Sostentamento del Clero.

È attualmente parroco della parrocchia Cattedrale “S. Giovanni Battista”, in Ragusa, canonico del Capitolo e cerimoniere vescovile, nonché membro del Consiglio presbiterale e del Collegio dei Consultori.

DIAC. ANGELO CAFISO

Collaboratore amministrativo della Parrocchia Madonna della Salute (Vittoria)

Proviene da Vittoria, è stato ordinato diacono permanente il 24/03/1996.

Ha svolto fino ad oggi il suo ministero diaconale nella parrocchia “SS Rosario”, in Vittoria.

DIAC. GIOVANNI CORALLO

Assistente Spirituale dell’Ufficio Diocesano per i Problemi Sociali e il Lavoro

Proviene da Ragusa, è stato ordinato diacono permanente il 29/03/2025.

Svolge il suo ministero diaconale nella parrocchia “Maria Regina”, in Ragusa.

AVV. ALFIO DI PIETRO

Responsabile del Servizio Diocesano per la Pastorale delle persone con disabilità

Proviene da Lentini, ha sempre vissuto a Ragusa, dove ha esercitato la professione di avvocato nel Foro locale ed è inserito nel Movimento dei Focolari.

Ha rivestito il ruolo, insieme alla moglie, di Responsabile della Commissione diocesana per la famiglia; è stato Presidente della Consulta diocesana delle aggregazioni laicali, continuando a svolgere, successivamente, il servizio anche nell’ambito della Consulta regionale.