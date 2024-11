Diocesi di Ragusa, nuovi incarichi per don Mallemi e don Antoci

Attualità

Il primo nominato assistente spirituale di Rns, il secondo rettore a San Filippo Neri e a San Giacomo apostolo a Ibla

Il vescovo di Ragusa, monsignor Giuseppe La Placa ha nominato il sacerdote Giuseppe Antoci rettore delle chiese di S. Filippo Neri e S. Giacomo Apostolo, in Ragusa, nonché assistente spirituale dell’arciconfraternita San Giacomo Apostolo, allocata nella omonima chiesa (nella foto da sinistra don Mallemi e don Antoci).

Il vescovo ha anche nominato il sacerdote Salvatore Mallemi consigliere spirituale diocesano dell’associazione Rinnovamento nello Spirito Santo.