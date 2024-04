Diritto allo studio, Italia Viva provinciale Ragusa sta organizzando un momento di dibattito

Attualità

Buscema: "E' un tema di cui si parla poco e che è necessario, invece, affrontare in maniera compiuta"

Diritto allo studio, questo sconosciuto. Gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi (art. 34 della Costituzione italiana). Ma in Sicilia, dell’art. 34 della Costituzione ci si dimentica spesso. Con queste parole Fabrizio Micari dell’esecutivo regionale di Italia Viva entra nella problematica del diritto allo studio. “Di diritto allo studio dovrebbero occuparsi gli Ersu, enti regionali, uno per ciascuna Università dell’isola. La gestione di ogni Ersu spetta ad un Cda, composto da un presidente di nomina regionale (quindi parte del sottogoverno regionale, con tutte le evidenti conseguenze “spartitorie” e certamente non meritocratiche), da un docente e soprattutto da tre rappresentanti degli studenti. L’attenzione al diritto allo studio dovrebbe essere massima, quindi. E invece la situazione è assolutamente disastrosa”.