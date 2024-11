Disastro Ragusa calcio, dieci partite e penultimo posto in classifica

Sport

I numeri non mentono e la deriva sta diventando pericolosa. Il futuro? Serve un bel bagno di umiltà

Ragusa, che disastro. Dieci partite, oltre un quarto del cammino, e penultimo posto in classifica, con appena otto punti. I numeri? Non mentono mai. E vediamoli questi numeri: una vittoria, cinque pareggi e quattro sconfitte, l’ultima delle quali subita proprio oggi al Luigi Razza di Vibo Valentia. I calabri si sono imposti con il più classico dei risultati, un goal per tempo. Il Ragusa? Gli osservatori dicono che gioca bene, ma non finalizza. E senza finalizzare, prima o poi, come accaduto oggi, si prende goal. Al di là del valore degli avversari. Oggi è stata la Vibonese, domenica scorsa il Sambiase. E via dicendo.

Purtroppo, tutte le previsioni d’inizio stagione, almeno finora, da parte di chi aveva in qualche modo voluto mettere gli appassionati di calcio sull’attenti, sono state azzeccate. Una squadra raccogliticcia, con pedine presentate come se fossero di un certo peso e che, invece, alla prova dei fatti, si stanno rivelando assolutamente inconsistenti. Incapaci di dare la scossa sul piano dei risultati. L’allenatore? Cerca di fare il possibile, sta provando a dare un’impronta di gioco. Ma, sinceramente, con un gruppo che non sembra avere il sangue negli occhi, diventa difficile riuscire a ottenere continuità sul fronte dei risultati. E se ne sta accorgendo pure lui. La società? Finora ha sbagliato tutto quello che c’era da sbagliare. Sul fronte comunicativo (ma come fa un presidente a dire ai tifosi che legittimamente criticano “Stativi e casi”? Ma chi è che lo consiglia?), dell’organizzazione e del feeling con la realtà iblea. Forse, sarebbe bene riazzerare tutto, fare un bel bagno di umiltà e ripartire da zero. Qui è in discussione la tenuta di un sodalizio a cui i supporters ragusani adesso danno poco credito (lo testimoniano anche alcune clamorose prese di distanza di questi ultimi giorni), rispetto a cui l’amministrazione sta cercando di capire in che modo muoversi (le chiacchiere ormai stanno a zero) per non parlare del fatto che gli investitori che dovrebbero sostenere questo progetto si stanno guardando bene dall’incoraggiare.