Dismissione Versalis a Ragusa, la Cgil: “Pronti alla mobilitazione”

I lavoratori dell'indotto perderanno da subito l'occupazione

“Ieri è stato presentato a Roma il piano industriale dell’Eni dove viene confermato quello che già era nell’aria, ovvero la dismissione della chimica di base che colpisce gli stabilimenti siciliani compreso Versalis a Ragusa. Più che piano industriale è un piano di dismissione e disimpegno dove è apparso in maniera purtroppo chiara l’inesistenza di un progetto di trasformazione. Non c’è prospettiva di sviluppo ne è una chiara volontà di mettere investimenti concreti per la riconversione”. Lo dice il segretario generale della Cgil di Ragusa, Peppe Scifo (nella foto).