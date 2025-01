Dissesto al Comune di Modica, il Pd: “Cronaca di un fallimento annunciato, le responsabilità sono da addebitarsi all’ex sindaco Abbate”

Attualità

"I segnali di una deriva finanziaria erano evidenti già durante il mandato del predecessore dell'attuale primo cittadino"

Il Partito Democratico di Modica prende atto, con profonda preoccupazione ed amarezza, della decisione della giunta Monisteri di deliberare il dissesto finanziario del Comune di Modica. Una scelta che rappresenta l’epilogo di anni di gestione irresponsabile e superficiale, i cui costi ricadranno ora sulle spalle dei cittadini e del futuro della nostra città.

“Le responsabilità di questa definitiva crisi economico-finanziaria sono da imputare senza mezzi termini all’ex sindaco Ignazio Abbate e alle sue politiche fallimentari – sottolinea in una nota il segretario cittadino dei dem, Salvatore Poidomani (nella foto) – da sempre denunciate dal Partito Democratico con fermezza e chiarezza. I segnali di una deriva finanziaria erano evidenti già durante il suo mandato, ma sono stati colpevolmente ignorati in nome di una propaganda che ha sacrificato la sostenibilità a lungo termine sull’altare di obiettivi di corto respiro e che alla fine ha condotto Modica verso il collasso finanziario, mettendo in ginocchio i cittadini, le imprese e l’intero tessuto sociale della nostra comunità. Il Partito Democratico, in coerenza con il ruolo di opposizione svolto fino ad oggi, rivendica con forza la fondatezza delle proprie critiche alle politiche dell’amministrazione Abbate. Abbiamo costantemente sollevato interrogativi, chiesto trasparenza e proposto soluzioni alternative per scongiurare una crisi che oggi si materializza nella forma più drammatica possibile: il dissesto. Ora chiediamo che siano definitivamente accertate le responsabilità di questo disastro senza precedenti. La città merita giustizia e chiarezza su quanto accaduto”.