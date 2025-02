Don Luigi Ciotti a Ragusa e a Ispica

Attualità

Domani mattina incontrerà gli studenti al teatro Tenda nel capoluogo, nel primo pomeriggio nei locali della società operaia ispicese per incontrare associazioni e cittadinanza

In preparazione alla XXX giornata della memoria e dell’impegno (21 marzo a Trapani) don Luigi Ciotti (nella foto) sarà domani, 5 febbraio, in provincia di Ragusa. In particolare, il fondatore di Libera, sarà di mattina a Ragusa, per un incontro con gli studenti della provincia iblea, mentre nel pomeriggio sarà a Ispica, dove alle 15 incontrerà le associazioni e la cittadinanza. A Ragusa il momento, organizzato insieme alla Prefettura e all’ufficio scolastico regionale, si terrà presso il teatro tenda e vedrà la presenza di circa 900 studenti provenienti da tutto il territorio provinciale. Ad Ispica l’incontro fissato nel primo pomeriggio, si terrà presso i locali della società operaia.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA