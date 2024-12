Donnalucata, aggiudicata la gara d’appalto per il porticciolo

Attualità

L'on. Abbate: "Entro gennaio al via i lavori"

Il porticciolo di Donnalucata, che è attualmente interdetto al transito sia di imbarcazioni che pedonale, a causa di un’ordinanza di sequestro dell’area da parte della Capitaneria di Porto di Pozzallo a seguito di interventi di manutenzione intimati dalla stessa ma mai realizzati, adesso vedrà a breve la partenza dei lavori per risolvere l’annoso problema di cui la struttura soffre da tempo. In particolare l’insabbiamento, senza dimenticare l’inadeguatezza strutturale.