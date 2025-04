Donnalucata, ancora una tentata truffa ai danni di anziani. Il sindaco di Scicli: “Prestare la massima attenzione”

Cronaca

"Queste persone non si fanno il minimo scrupolo. Serve la collaborazione di tutti"

Nuovo episodio di tentata truffa ieri mattina a Donnalucata. Vittima, ancora una volta, un’anziana.

“Il modus operandi – scrive il sindaco Mario Marino su Facebook – è quello tristemente noto: una telefonata con la quale si faceva credere alla madre che il figlio si trovasse nella caserma dei carabinieri e che fosse necessario consegnare del denaro per aiutarlo. Invitiamo tutti, in particolare le persone anziane, a prestare la massima attenzione. Questi individui approfittano della buona fede delle persone e non si fanno scrupoli. Segnalate ogni episodio sospetto alle forze dell’ordine. La collaborazione di tutti è fondamentale per prevenire e fermare queste truffe”.

