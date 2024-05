Donnalucata, cade dal solaio e gli si conficca una trave in ferro nella parte superiore dell’addome

Cronaca

Immediato l'intervento dell'elisoccorso che ha trasferito in gravi condizioni a Catania il titolare 49enne di una impresa edile

Incidente sul lavoro questa mattina in via Sanremo, nella strada di ingresso alla frazione rivierasca di Donnalucata. Il titolare di una ditta edile è caduto dal solaio di una abitazione in cui si stanno effettuando lavori di ristrutturazione. Il 49enne, durante la caduta, è stato raggiunto da una trave in ferro conficcatasi nella parte superiore dell’addome. E’ intervenuto l’elisoccorso che ha trasferito il ferito al Trauma center del Cannizzaro di Catania. Sul posto i carabinieri della locale stazione e i responsabili dello Spresal dell’Asp di Ragusa per i rilievi.

