Donnalucata, con l’auto giù per le scale in prossimità del lungomare

Attualità

Nessun danno per il conducente del veicolo anche se c'è stata un po' di paura. Grande curiosità tra i passanti per quanto accaduto

Non si è avveduto delle scale. E con l’auto è finito nella parte finale del lungomare. Per fortuna nessun danno per il conducente del veicolo anche se l’episodio ha suscitato grande curiosità tra i passanti (foto I Love Scicli). I residenti chiedono l’installazione di apposita segnaletica per evitare che il problema si ripeta.

