Donnalucata e il caso dell’antenna telefonica contestata in via del Palo Bianco

Attualità

L'amministrazione comunale: "E' temporanea". I residenti: "Nessuno ci ha coinvolto"

C’è una maxiantenna telefonica, da poco installata in via del Palo Bianco, che sta facendo perdere il sonno a un nutrito gruppo di residenti scesi sul piede di guerra contro il gestore telefonico che l’ha installata e contro chi l’ha consentito.

L’antenna, alta oltre dieci metri, svetta su un terreno agricolo di proprietà privata, utilizzato per le coltivazioni in serra, leggermente rientrato rispetto alla strada. E visto che di case intorno ce ne sono tante, c’è chi l’antenna se l’è ritrovata davanti al proprio terrazzo.

Com’è possibile che ne sia stata autorizzata l’installazione, si chiedono i residenti?

“La stazione radio base temporanea che è stata installata a Donnalucata in via del Palo Bianco è stata autorizzata al fine di garantire la copertura e il potenziamento della rete radiomobile nel periodo estivo di tutta l’area”. A spiegarlo è l’amministrazione comunale di Scicli. “L’antenna per la telefonia mobile innalzata su un terreno serricolo di proprietà privata in via del Palo Bianco a ridosso della litoranea ed in mezzo a tante abitazioni, ha carattere temporaneo – spiega l’assessore alle Manutenzioni Enzo Giannone – dovrebbe rimanere per tre mesi, per il periodo estivo. E’, infatti, montata su un piano con rotelle per la sua rimozione appena concluso il tempo stabilito”.

Non si fa attendere la replica dei cittadini residenti in via Archimede, via del Palo Bianco, via del Palo Rosso, via Vittoria e via Comiso a Donnalucata, “che si dichiarano estranei a qualsiasi forma di coinvolgimento da parte del Comune di Scicli, considerato che, nessuna comunicazione è stata fatta per informare i residenti sull’installazione dell’impianto di telefonia mobile in via del Palo Bianco.Dal momento che, per le installazioni private è necessario il consenso del proprietario con l’obbligo di un’equa indennità.