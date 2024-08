Donnalucata, incidente stradale in pieno centro. Un’auto si ribalta

Cronaca

L'episodio è accaduto in via Bari nel corso della notte

Incidente stradale a Donnalucata ieri notte, due le auto coinvolte di cui una si è cappottata dopo l’impatto. È successo in via Bari, all’incrocio con via Regina Margherita (nei pressi della macelleria). Le auto coinvolte sono una Panda di colore blu e una Lancia Y. Il personale del 118 ha prestato soccorso alle persone coinvolte. Un ferito è stato immobilizzato con tutore cervicale. Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco (foto Pmm group).

