Donnalucata, individuata discarica abusiva: denunciate 4 persone

Cronaca

Sono tre italiani e un tunisino. Nell'area di 700 mq a cielo aperto veniva depositato di tutto

I militari della Stazione Carabinieri di Donnalucata, frazione di Scicli, unitamente a personale della Polizia Municipale di Scicli hanno deferito in stato di libertà 4 soggetti, di cui 3 italiani e 1 di origine tunisina, per aver violato le norme in materia ambientale, previste dal D.Lgs. 152/2006, in quanto avevano organizzato una discarica abusiva nelle campagne di Donnalucata.

L’operato nasce da un’attività ispettiva di ricognizione aerea effettuata da personale del 12° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Catania, nell’ambito delle frequenti operazioni di controllo del territorio che vedono in campo l’azione sinergica dei reparti speciali dell’Arma con l’organizzazione territoriale.

Il sorvolo ha permesso di individuare un’area di circa 700 mq ubicata nelle campagne della frazione di Donnalucata, ove venivano depositati a cielo aperto rifiuti eterogenei pericolosi e non (materiale ferroso, eternit, plastica, batterie autoveicoli e vetro).

Il sito è stato sottoposto a sequestro e sono stati individuati e denunciati all’Autorità giudiziaria, in violazione al Testo Unico Ambientale, tre soggetti italiani, quali proprietari, e un soggetto tunisino individuato come utilizzatore.

L’attento controllo del territorio ha permesso di porre fine ad una contaminazione della zona.