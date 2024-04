Donnalucata, ingente furto ai danni di un’azienda agricola di Piano Conti

Cronaca

Rubati mezzi e prodotti per un importo di 40mila euro. Pochi giorni fa un'azione analoga era stata attuata ai danni dell'istituto agrario

Dopo l’istituto Agrario, ancora ladri di attrezzature agricole nello Sciclitano. Stavolta, ad essere presa di mira, l’azienda di Piano Conti da dove i soliti ignoti hanno portato via un trattore, un camion e un Fiat Doblò. Mezzi che sarebbero stati utilizzati anche per portare via una buona quantità di prodotti per l’agricoltura. I danni ammontano a circa 40mila euro. Sul posto si sono portati i carabinieri della Stazione di Donnalucata che stanno verificando le modalità dell’azione delittuosa. La banda sembra essere oltre che collaudata ben organizzata e attrezzata. Lo testimonia questo ulteriore furto.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA