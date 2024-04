Donnalucata, l’on. Abbate: “Il futuro del porticciolo è ancora tutto da scrivere”

Attualità

Al centro dell'attenzione il progetto per la creazione di una struttura mista, protezione civile/turistica

“Il futuro del porto a Donnalucata è ancora tutto da scrivere”, parole dell’onorevole Ignazio Abbate che, accompagnato dai tecnici dell’assessorato regionale alle Infrastrutture e della Provincia, ha effettuato un sopralluogo presso il porticciolo “Francesco Nigito” nella frazione balneare sciclitana dove esiste un progetto della Protezione civile per l’ampliamento e la realizzazione nei prossimi anni di una struttura portuale mista, protezione civile / turistica.