Donnalucata, nel mirino dei ladri una storica villa nobiliare: ingente il bottino

Cronaca

Sarebbero tre i malviventi che sono penetrati all'interno da una finestra non facilmente visibile

Hanno rubato denaro, orologi, gioielli da una cassaforte. Ladri professionisti quelli che hanno preso di mira una storica villa nobiliare a monte della borgata a mare di Donnalucata. I militari dell’Arma della compagnia di Modica e i colleghi della locale stazione stanno indagando per cercare di comprendere chi ha messo il segno il colpo nella dependance che, dai proprietari, è stata trasformata in abitazione. Il furto, da quanto emerge, è stato curato nei minimi particolari. Visto che lo stesso è stato portato a segno quando la famiglia, così come molte altre, si è portata a Scicli sabato sera in occasione della tradizionale cavalcata di San Giuseppe. Sarebbero tre i malviventi che sono arrivati a piedi, senza utilizzare autovetture, e che sarebbero penetrati all’interno da una finestra non facilmente visibile. Dopo avere arraffato il bottino, sono andati via dalla stessa finestra da cui erano entrati.

