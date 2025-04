Donnalucata, osservato un “funnel cloud” lungo la costa

Attualità

Sembra che non abbia toccato terra anche se ha spaventato numerose persone

Un tubo nuvoloso a forma di imbuto campeggia in queste ore in prossimità di Donnalucata (foto Bartolo Magro). Il fenomeno, che non ha toccato terra, è stato osservato in diverse zone della costa e ha spaventato molti cittadini. Si tratta del cosiddetto funnel cloud, un fenomeno atmosferico che si presenta in determinate condizioni: di cosa si tratta? Un funnel cloud, che dall’inglese vuol dire “nuvola a imbuto”, è un tipo di nube che si forma quando l’aria fredda in movimento si incontra con l’aria calda e umida. Questo tipo di nube è spesso associato ai tornado, ma non tutti i funnel cloud lo diventano. Un tornado si forma quando il funnel cloud tocca il suolo e inizia a ruotare, creando una colonna di aria in movimento rapido e violento.

