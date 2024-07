Donnalucata (Scicli), apre l’aula studio estiva per gli studenti

attualità

E' collocata all'interno della delegazione comunale di palazzo Mormino

Ha aperto a palazzo Mormino a Donnalucata l’aula studio estiva per gli studenti che devono concentrarsi per i propri esami universitari o per i test di ingresso ai corsi di laurea.

Ne danno notizia il sindaco di Scicli Mario Marino e l’assessore Valeria Timperanza

Da quest’anno sono cinque le aule studio estive operative su tutta la costa. L’iniziativa nasce da diversi assessori di altrettanti comuni iblei che si sono organizzati insieme per consentire l’apertura di questi spazi: Simone Digrandi e Catia Pasta per il Comune di Ragusa, Samuele Cannizzaro per il Comune di Modica, Francesca Corbino per il Comune di Vittoria, Caterina Gambino e la delegata alle politiche giovanili Matilde Piazza per il Comune di Santa Croce Camerina, Valeria Timperanza per il Comune di Scicli.