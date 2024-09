Donnalucata, scontro auto-moto: un ferito

Cronaca

La peggio è toccata a un giovane centauro. Nulla di grave ma finisce in ospedale

Incidente stradale a Donnalucata all’incrocio tra le vie Sanremo, Bari e Carrara. Un’automobile Lancia Y si è scontrata, per motivi in corso di accertamento, con uno scooter. Sul posto in soccorso gli operatori sanitari del 118. Nulla di grave per il giovane centauro che, comunque, è stato portato in ospedale per accertamenti. Sul posto la polizia municipale (foto Franco Assenza).

