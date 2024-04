Donnalucata, scontro tra un’auto e il bus che trasportava gli studenti dell’Agrario

Cronaca

L'episodio poco dopo le 14 lungo la circonvallazione. Ferito il conducente della vettura. Illesi gli occupanti del pullman

Scontro tra una vettura di grossa cilindrata e il pullman su cui viaggiavano trentadue studenti dell’indirizzo agrario dell’istituto di istruzione superiore Cataudella di Scicli. Il mezzo abilitato al trasporto ha visto danneggiata la parte anteriore.

L’incidente, tra una Fiat Brava e il mezzo pesante, poco prima delle 14 quando si stava per fare ritorno nelle proprie abitazioni, in particolare molti a Santa Croce Camerina, dopo la fine delle lezioni. L’incidente sul rettilineo in prossimità di contrada Torre, a monte della frazione di Donnalucata, la circonvallazione che unisce il versante di Marina di Ragusa con quello della borgata e quello di Scicli. L’uomo alla guida dell’auto è stato soccorso dall’equipe del 118 che lo ha trasferito all’ospedale di Modica. Sul posto i carabinieri della locale Stazione di Donnalucata e gli agenti della polizia locale di Scicli.

